Дмитриев спрогнозировал тяжелый энергетический кризис в Евросоюзе

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X предсказал тяжелый энергетический кризис в Европейском союзе (ЕС).
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