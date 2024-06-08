Украина заявила о планах создать коалицию для информатак на Россию

Киев хочет создать коалицию для информационных атак на Россию. О планах украинской стороны рассказала глава Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк в эфире телемарафона.
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