Эксперт предупредила об опасности одежды из секонд-хенда

Одежда из секонд-хенда таит в себе опасность, прежде всего в связи с возможным наличием опасных инфекций, сообщила старший лектор по клинической микробиологии Университета Лестера Примроуз Фристоун в статье для портала Conversation .
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