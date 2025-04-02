Театр абсурда
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Театр абсурда

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Дубинский: "У Зеленского резко ухудшилось здоровье". Этот удар отбил желание НАТО ехать на Украину. Сумы отдают в жертву. СВОдки с фронта

Дубинский: "У Зеленского резко ухудшилось здоровье". Этот удар отбил желание НАТО ехать на Украину. Сумы отдают в жертву. СВОдки с фронта

ИА Новороссия Коллаж ИА "Новороссия". Наши войска обновили положительную статистику атак по тылам.

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