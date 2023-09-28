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Молодой человек организовал нарколабораторию на дому в Алматы. ВИДЕО

Молодой человек организовал нарколабораторию на дому в Алматы. ВИДЕО

Уроженец Туркестанской области заведовал нарколабораторией в южной столице, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, цех по производству "синтетики" действовал в одном из арендованных домов, по улице Демченко.

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