Молодой человек организовал нарколабораторию на дому в Алматы. ВИДЕО

Уроженец Туркестанской области заведовал нарколабораторией в южной столице, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, цех по производству "синтетики" действовал в одном из арендованных домов, по улице Демченко.
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