В Чехии не обнаружили отпечатков митрополита Илариона на пакетиках с наркотиками

Священнослужитель назвал ситуацию провокацией Чешская полиция, задержавшая в мае митрополита Илариона и его видеооператора по подозрению в хранении наркотиков, не обнаружила их отпечатков пальцев на изъятых пакетиках.
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