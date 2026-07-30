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В Чехии не обнаружили отпечатков митрополита Илариона на пакетиках с наркотиками

В Чехии не обнаружили отпечатков митрополита Илариона на пакетиках с наркотиками

Священнослужитель назвал ситуацию провокацией Чешская полиция, задержавшая в мае митрополита Илариона и его видеооператора по подозрению в хранении наркотиков, не обнаружила их отпечатков пальцев на изъятых пакетиках.

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