Работодатели в первую очередь делают акцент на портфолио при найме дизайнеров

Портфолио в найме junior-дизайнеров смотрит каждый четвертый работодатель (26%). Каждый третий делает так при изучении кандидатов на пост middle-дизайнера, сообщается в исследовании Skillbox и Dprofile, которое есть в распоряжении AdIndex.
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