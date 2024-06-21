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Царьград

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Стало известно, где проведёт остаток срока свердловский рейдер Федулёв

Стало известно, где проведёт остаток срока свердловский рейдер Федулёв

Павел Федулёв был осуждён за организацию заказных убийств и рейдерские захватыИзвестный в Екатеринбурге рейдер, Павел Федулёв, проведёт остаток срока заключения в Пермском крае, в исправителльном центре в Соликамске.

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