Стало известно, где проведёт остаток срока свердловский рейдер Федулёв

Павел Федулёв был осуждён за организацию заказных убийств и рейдерские захватыИзвестный в Екатеринбурге рейдер, Павел Федулёв, проведёт остаток срока заключения в Пермском крае, в исправителльном центре в Соликамске.
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