Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 523 подписчика

На юбилее генерала учли всё, кроме одного. Доставка с сюрпризом – в России предупредили каждого

На юбилее генерала учли всё, кроме одного. Доставка с сюрпризом – в России предупредили каждого

Наталья Столичная Многие доставки сегодня регулированию не поддаются. Попасться на удочку и невольно стать "помощником" террористов рискует чуть ли не каждый работник сервиса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Сергей Бессонов
Как один из вариантов предотвращения террористической атаки, покушения, при использовании курьера &amp;quot;втёмную&amp;quot;, важно не пропустить электронный импульс, радиосигнал, звонок  куратора для инициации ВУ,  для чего думаю надо экранировать медной сеткой (фольгой) изначально (ещё при изготовлении) сумки, коробы, используемые курьерами для доставки заказов,  более того при доставке заказа курьером в госучреждение, на вахте, КПП также должно быть помещение, куда не проходит радиосигнал.
Мысль технически грамотная, та же, как и технически невыполнимая. Сколько курьеров в Масквабаде и области? Точных данных ни у кого нет. Как их обязать экранировать свои короба/рюкзаки, а кто-то на машинах развозит и &quot;руками&quot; отдает. Поэтому подобрать Джамшута проблем не возникнет еще долгое время. А генералу поделом, надо быть в команде, страна воюет, а он гуляет-бухает, типа это не моя война. Как говорят армяне - хороший понт дороже денег... но, сцуко, не дороже жизни. А за свои понты он поплатился здоровьем своих родных и близких. Не злорадствую. Но произошедшее в определенной мере справедливо. Надо спускать с небес на землю тыловых крыс и всевозможных слуг народа.
Ответить
1 м.
Лариса Сауляк
Этого следовало ожидать!
Ответить
1 м.
Григорий Худенко
Итог...
Ответить
1 м.