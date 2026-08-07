На юбилее генерала учли всё, кроме одного. Доставка с сюрпризом – в России предупредили каждого

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Леонид Ла Рошель

Сергей Бессонов Как один из вариантов предотвращения террористической атаки, покушения, при использовании курьера &quot;втёмную&quot;, важно не пропустить электронный импульс, радиосигнал, звонок куратора для инициации ВУ, для чего думаю надо экранировать медной сеткой (фольгой) изначально (ещё при изготовлении) сумки, коробы, используемые курьерами для доставки заказов, более того при доставке заказа курьером в госучреждение, на вахте, КПП также должно быть помещение, куда не проходит радиосигнал.

Мысль технически грамотная, та же, как и технически невыполнимая. Сколько курьеров в Масквабаде и области? Точных данных ни у кого нет. Как их обязать экранировать свои короба/рюкзаки, а кто-то на машинах развозит и "руками" отдает. Поэтому подобрать Джамшута проблем не возникнет еще долгое время. А генералу поделом, надо быть в команде, страна воюет, а он гуляет-бухает, типа это не моя война. Как говорят армяне - хороший понт дороже денег... но, сцуко, не дороже жизни. А за свои понты он поплатился здоровьем своих родных и близких. Не злорадствую. Но произошедшее в определенной мере справедливо. Надо спускать с небес на землю тыловых крыс и всевозможных слуг народа.