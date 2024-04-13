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Циципас о судейской ошибке в его пользу: «Если бы крикнули аут, матч сложился бы совсем иначе»

Циципас о судейской ошибке в его пользу: «Если бы крикнули аут, матч сложился бы совсем иначе»

В третьем сете грек уступал с брейком и при счете 1:3 должен был еще раз проиграть подачу. На брейк-пойнте Янника Синнера вторая подача Циципаса ушла в аут.

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