Пользователи тредов теперь могут подписываться на профили с других серверов fediverse

Новое обновление X-конкурента Meta - Instagram Threads - позволяет пользователям больше общаться с fediverse, который также называют открытым социальным интернетом и который включает такие сервисы, как Flipboard, Mastodon, Pixelfed, PeerTube и другие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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