Дюжев исполнил гимн, а Аршавин увидел победный гол Юрана. Вчера «Динамо-СПб» победило в динамовском дерби и продолжит борьбу за хрустальный трофей

FONBET Кубок России-2026/27. «Путь регионов». 3-й раунд Шесть матчей программы 3-го раунда «Пути регионов» FONBET Кубка России, разнесённого на три игровых дня, состоялись в среду, ещё четыре - вчера (в предыдущем номере итоги четырёх стартовых встреч этого этапа квалификации были уже опубликованы).