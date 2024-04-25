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Российская культура и блогосфера: о чем говорили на форуме «Право цифровой безопасности»

Российская культура и блогосфера: о чем говорили на форуме «Право цифровой безопасности»

МОСКВА, 25 апреля, ФедералПресс. Российская блогосфера становится мягкой силой, продвигающей российскую культуру на мировых площадках, заявила член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Элина Сидоренко на I Форуме «Право цифровой безопасности».

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