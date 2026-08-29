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США обсуждают с Венесуэлой передачу в аренду месторождений нефти

США обсуждают с Венесуэлой передачу в аренду месторождений нефти

Вашингтон и Каракас приблизились к соглашению, которое способно радикально изменить положение США в нефтяной отрасли Венесуэлы.

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