НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки ВСУ

СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ, 27 апреля, ФедералПресс. Нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани подвергся атаке беспилотников ВСУ: в результате пожара завод частично потерял свой потенциал и перестал работать.
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