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На руинах Страны Советов

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Таинственная девушка в мистическом триллере «Господин оформитель»⁠

Таинственная девушка в мистическом триллере «Господин оформитель»⁠

  Первая режиссёрская работа неординарного деятеля культуры эпохи перестройки Олега Тепцова «Господин оформитель» стала настоящим событием для позднесоветской интеллигенции, но не была понята зрителем.

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