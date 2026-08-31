Таинственная девушка в мистическом триллере «Господин оформитель»⁠

Первая режиссёрская работа неординарного деятеля культуры эпохи перестройки Олега Тепцова «Господин оформитель» стала настоящим событием для позднесоветской интеллигенции, но не была понята зрителем.
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