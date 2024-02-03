Скорбим о кончине нашего друга, коллеги, Заслуженного журналиста Республики Карелия Текст: Антонина Кябелева-Крамских 1 февраля 2024 года ушел из жизни Виктор Крамских, искренний честный журналист, обаятельный мужчина, умный интеллигентный собеседник и мой самый любимый человек на этой земле.