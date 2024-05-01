Полузащитник Файзуллаев вернется в расположение ЦСКА перед игрой с "Зенитом"

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, находящийся в расположении молодежной сборной Узбекистана, вернется 1 мая в Россию и будет заявлен на первый матч финала Кубка России Пути РПЛ против петербургского "Зенита".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии