Лихие 90-е, русская секс-рабыня якудза и затопленная Европа: десять главных сериалов октября

Октябрь в телеиндустрии — традиционное время для жути всех сортов. Желающим пощекотать себе нервы традиционным хоррором стоит обратить внимание на «Чайную чашку», а тех, кто хочет насладиться веселой эстетикой костюмированного балагана, ждет финал комедии «Чем мы заняты в тени» и переполненная звездами сатира «Франшиза».