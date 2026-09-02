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Кроссоверы, которые выдерживают большие пробеги: личный взгляд на топ-5

Кроссоверы, которые выдерживают большие пробеги: личный взгляд на топ-5

Каждый, кто хоть раз задумывался о покупке автомобиля для ежедневной работы или дальних поездок, рано или поздно сталкивается с главным вопросом: какая машина не подведет, когда на счету каждый километр? Одно дело — выбирать кроссовер для спокойных поездок по выходным, и совсем другое — когда автомобиль должен стабильно выдерживать сотни километров в день, пробки, частые остановки и нестабильное качество дорог.

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