Кроссоверы, которые выдерживают большие пробеги: личный взгляд на топ-5

Каждый, кто хоть раз задумывался о покупке автомобиля для ежедневной работы или дальних поездок, рано или поздно сталкивается с главным вопросом: какая машина не подведет, когда на счету каждый километр? Одно дело — выбирать кроссовер для спокойных поездок по выходным, и совсем другое — когда автомобиль должен стабильно выдерживать сотни километров в день, пробки, частые остановки и нестабильное качество дорог.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Почему сравнение ...
- Как новый закон о...
- ЮВ Изменения для вод...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым