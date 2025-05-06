Китай — США: «Если вы хотите диалога, откажитесь от угроз»

«Эта тарифная война на самом деле была инициирована Соединенными Штатами, и позиция Китая последовательна и ясна: если США хотят воевать, мы готовы ответить; если они хотят вести переговоры, наши двери всегда открыты», — заявил во вторник официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.