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Мировое обозрение

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Цены на газ в Европе взлетели до максимума с 2023 года

Цены на газ в Европе взлетели до максимума с 2023 года

Европейский газовый рынок вышел на максимальные отметки с января 2023 года: во вторник эталонные фьючерсы подскочили еще на 3,4%.

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