Константин исемле ир-ат үлгәннәр исемлегендә була. Әнисе һәлак булган ир-ат мәетен үзенең улы Константинныкы дип таный.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Константин исемле ир-ат үлгәннәр исемлегендә була. Әнисе һәлак булган ир-ат мәетен үзенең улы Константинныкы дип таный.