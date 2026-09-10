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SPLETNIK

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Иноагент Максим Галкин стал крупным инвестором на Кипре

Иноагент Максим Галкин стал крупным инвестором на Кипре

Иноагент Максим Галкин стал крупным инвестором на Кипре, возглавив в Лимасоле сразу две коммерческие компании, которые могут покупать недвижимость, машины и управлять активами — Omnitotal Limited и Omnideal Limited.

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