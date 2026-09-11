Дебаты получились фейковыми, партии сдают позиции: Выборы в Госдуму вскрыли целый ряд проблем

Выборы в Госдуму ещё не начались, а уже вскрыли целый ряд проблем. Дебаты получились фейковыми - это просто шоу на потеху зевак, а не реальное противостояние различных идеологий.
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Дебаты ничего не решают. Народ уже давно определился в своём выборе в соответствии со своим отношением к происходящим событиям.