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Царьград

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Дебаты получились фейковыми, партии сдают позиции: Выборы в Госдуму вскрыли целый ряд проблем

Дебаты получились фейковыми, партии сдают позиции: Выборы в Госдуму вскрыли целый ряд проблем

Выборы в Госдуму ещё не начались, а уже вскрыли целый ряд проблем. Дебаты получились фейковыми - это просто шоу на потеху зевак, а не реальное противостояние различных идеологий.

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