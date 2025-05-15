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LentaMsk.RU

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Силовики провели обыски в роскошных домах свердловских налоговиков

Камеры оперативников во время обыска зафиксировали роскошные интерьеры в домах заместителей бывшего руководителя свердловского управления ФНС Сергея Логинова, задержанных 15 мая по уголовному […] The post Силовики провели обыски в роскошных домах свердловских налоговиков first appeared on LentaMsk.

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