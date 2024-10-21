В России назвали возможную цель необъявленного визита шефа Пентагона в Киев

Необъявленный визит министра обороны США Ллойда Остина в Киев связан с положением Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
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