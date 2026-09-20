США прибирают Гренландию к рукам: Дания сдалась без боя

Дональд Трамп объявил о заключении соглашения с Данией и Гренландией, которое, по его словам, предоставляет Вашингтону «постоянный контроль над безопасностью и всеми другими потребностями» на крупнейшем острове мира.
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