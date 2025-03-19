В Крымском районе нашли останки пятерых защитников Родины

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Поисковики открыли полевой сезон 2025 года. В районе горы Долгая Крымского района Краснодарского края они обнаружили останки четырех советских воинов, а чуть выше по склону в стрелковой ячейке еще одного красноармейца.