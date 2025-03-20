Минздрав: Ни одна клиника не имеет разрешения Агентства по трансплантации

Ни один государственный или частный медицинский центр в нашей стране, предлагающий услуги вспомогательной репродукции, не имеет специального разрешения, выданного Агентством по трансплантации, — документа, из-за которого недавно прокуроры ПБОПОД провели обыск в столичной клинике экстракорпорального оплодотворения.