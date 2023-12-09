Дипломатам РФ в США не дали посетить военно-мемориальное кладбище на Аляске

Российское посольство в Соединенных Штатах Америки поделилось в своем сообщении в Telegram информацией о том, что сотрудникам дипломатической миссии снова не позволили посетить военно-мемориальное кладбище «Форт-Ричардсон», расположенное на Аляске.
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