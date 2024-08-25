Круче боксёрского поединка: Камала Харрис ржёт, Байден зажигает

Коллаж ЦарьградаВчера 1,5K прочитали Прошедший в Чикаго национальный съезд Демократической партии США стал феноменальной иллюстрацией отсутствия всякого существенного содержания, которое мог бы предложить американцам правящий либеральный истеблишмент.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии