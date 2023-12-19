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Хорошёвка

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Со 2 января по 25 февраля 2024 года в Москве пройдет эколого-просветительская акция «Ёлочный круговорот»

Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы ежегодно проводится эколого-просветительская акция «Ёлочный круговорот», которая направлена на грамотную утилизацию новогодних деревьев и привлечение внимания общественности к раздельному сбору отходов.

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