Врач Ахметова: корейская косметика может пересушивать и вызывать аллергию

Корейская косметика подходит не всем россиянам. В ней содержится значительное количество отбеливающих компонентов и кислот, что может вызвать повышенную чувствительность и пересушивание, рассказала "Газете.
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