МО РФ: срочников осеннего призыва не будут отправлять в новые регионы и зону СВО

Военнослужащих срочной службы не будут отправлять в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге, посвященном осеннему призыву.
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