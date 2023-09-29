Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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МО РФ: срочников осеннего призыва не будут отправлять в новые регионы и зону СВО

МО РФ: срочников осеннего призыва не будут отправлять в новые регионы и зону СВО

Военнослужащих срочной службы не будут отправлять в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге, посвященном осеннему призыву.

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