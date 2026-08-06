🇷🇺🔥🇺🇦Первые кадры ударов «Гераней» под Киевом: горят склады и логистический хаб ▪️ Наши беспилотники ударили по складам и логистическому хабу в районе города Бровары Киевской области.
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🇷🇺🔥🇺🇦Первые кадры ударов «Гераней» под Киевом: горят склады и логистический хаб ▪️ Наши беспилотники ударили по складам и логистическому хабу в районе города Бровары Киевской области.
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