Означает ли это, что внезапное богатство, свалившееся на женские плечи, разрушает брак? Вовсе нет. фото: iStock/Prostock-StudioЭкономисты из Швеции выяснили: внезапное богатство подталкивает мужчин к семейной жизни, а женщин — к разводу.