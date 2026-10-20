Означает ли это, что внезапное богатство, свалившееся на женские плечи, разрушает брак? Вовсе нет. фото: iStock/Prostock-StudioЭкономисты из Швеции выяснили: внезапное богатство подталкивает мужчин к семейной жизни, а женщин — к разводу.
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