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Семак против ухода Дзюбы из «Зенита» не возражает. Звучит, как приговор

Семак против ухода Дзюбы из «Зенита» не возражает. Звучит, как приговор

Как стало известно metaratings.ru,главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил руководству клуба, что не возражает против ухода нападающего Артёма Дзюбы после истечения срока действующего контракта.

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