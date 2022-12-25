Наш потерянный мир

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Командующий дальней авиацией ВКС РФ: все летные экипажи полка освоили применение «Кинжала»

Командующий дальней авиацией ВКС РФ: все летные экипажи полка освоили применение «Кинжала»

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что все летные экипажи полка дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России, который имеет на своем вооружении ракеты «Кинжал», освоили применение гиперзвуковых ракет.

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