«Зубы выпадают и почки болят»: новосибирцы пожаловались на проблемы со здоровьем из-за плохой воды

Жители Нижнего Коёна и Морозово под Новосибирском бьют тревогу из-за отсутствия качественной воды. По словам сельчан, на территории давно обещали построить водоочистную станцию, но вопрос до сих пор не решен, и их здоровье под угрозой.
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