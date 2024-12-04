Десять человек погибли в результате извержения вулкана в Индонезии

По меньшей мере 10 человек погибли от различных проблем со здоровьем после мощного извержения вулкана на индонезийском острове Флорес в прошлом месяце, в то время как сотни других эвакуированных решили вернуться домой.
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