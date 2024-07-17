У Месси выявили повреждение связок правой лодыжки после Кубка Америки

Футболист Лионель Месси получил повреждение связок правой лодыжки в финальном матче Кубка Америки. Об этом заявила пресс-служба американского футбольного клуба «Интер Майами», за который выступает спортсмен.
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