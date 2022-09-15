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Иномарка вылетела на тротуар и чуть не протаранила «Дом Метенкова»

Иномарка вылетела на тротуар и чуть не протаранила «Дом Метенкова»

В центре Екатеринбурга случилось ДТП. Как сообщил «Новому Дню» очевидец, на улице Карла Либкнехта легковой автомобиль вылетел на тротуар, пробив уличное ограждение, и чудом не врезался в фотографический музей «Дом Метенкова».

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