Мой мужчина хочет чтобы я отдавала ему всю зарплату и тратила часть своих денег на содержание его сына от первого брака!!!Господа! Мой мужчина предложил мне жить в гражданском браке (сейчас мы просто встречаемся) Сказал мне: Ты всю свою зарплату отдаешь мне в общий котёл, я кладу туда свою зарплату (уточню, что у меня зарплата зависит от продаж, иногда это очень крупные суммы ), затем мы тратим все деньги вместе! В подробностях выяснилось, что я теперь не буду ходить в дорогой салон за прической за 10000 руб, а буду посещать парикмахерскую эконом класса возле дома (в пределах 1000 руб), но при этом я должна поровну с парнем поделить все его расходы на ребенка от первого брака, который 2-3 раза в неделю еще и жить будет с нами.