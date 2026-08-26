❗️В Рубежном неонацисты ударили по легковому автомобилю, погиб 39-летний мужчина, — написал глава ЛНР Леонид Пасечник.
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❗️В Рубежном неонацисты ударили по легковому автомобилю, погиб 39-летний мужчина, — написал глава ЛНР Леонид Пасечник.
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