Закон и Порядок

135 675 подписчиков

Бум судостроения в России! Новый паром-гигант «Маршал Рокоссовский» не даст изолировать Калининград!

Бум судостроения в России! Новый паром-гигант «Маршал Рокоссовский» не даст изолировать Калининград!

Сегодня Калининградский регион стал доступнее. И это случилось так вовремя, что не покидает ощущение, что кое о чем было известно заранее и к этому готовились.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх