В Татарстане пройдет первый в стране бесплатный фестиваль для самозанятых

В Татарстане 18 декабря пройдет первый в России фестиваль самозанятых, цель которого – привлечь граждан к предпринимательской деятельности в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
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