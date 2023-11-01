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Генетик Ребриков: в России пары не готовы лечить детей от наследственной глухоты

Генетик Ребриков: в России пары не готовы лечить детей от наследственной глухоты

В России существует инструмент для лечения наследственной тугоухости на этапе эмбрионального развития, однако семьи, в которых оба родителя глухие и у которых может родится только глухой ребенок, не готовы идти на такой шаг из-за страха потерять с ним связь, об этом "Газете.

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