Генетик Ребриков: в России пары не готовы лечить детей от наследственной глухоты

В России существует инструмент для лечения наследственной тугоухости на этапе эмбрионального развития, однако семьи, в которых оба родителя глухие и у которых может родится только глухой ребенок, не готовы идти на такой шаг из-за страха потерять с ним связь, об этом "Газете.