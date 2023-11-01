Генетик Ребриков: в России пары не готовы лечить детей от наследственной глухоты

В России существует инструмент для лечения наследственной тугоухости на этапе эмбрионального развития, однако семьи, в которых оба родителя глухие и у которых может родится только глухой ребенок, не готовы идти на такой шаг из-за страха потерять с ним связь, об этом "Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии