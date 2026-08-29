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Курские новости

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Курский «Авангард» сыграет с «Родиной-3» в матче Второй лиги

Курский «Авангард» сыграет с «Родиной-3» в матче Второй лиги

Соперники занимают соседние места в турнирной таблице, в первом круге «Авангард» победил со счетом 3:2.

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