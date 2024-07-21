Оперу Сен-Санса «Самсон и Далила» покажут у стен Гатчинского дворца

Представление пройдет в рамках фестиваля «Опера - всем» Сегодня, 21 июля, в Гатчине в рамках XIII Санкт-Петербургского международного фестиваля «Опера - всем» покажут знаменитую оперу Сен-Санса «Самсон и Далила».
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